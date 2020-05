O boletim diário divulgado esta quinta-feira, 21 de maio, pela Direção Geral de Saúde indica que entre ontem e hoje foram registados 252 novos casos confirmados de covid-19, sendo que 213 dizem respeito a infetados oriundos da Área Metropolitana de Lisboa, o que significa que o conjunto de concelhos em torno da capital contabiliza 87% dos casos positivos reportados nas últimas 24 horas.O município lisboeta (2.076) continua a liderar a tabela dos concelhos mais atingidos pela pandemia, o único com mais de 2 mil casos confirmados. Seguem-se mais cinco concelhos na lista, todos acima dos mil infetados: Vila Nova de Gaia (1.529), Porto (1.336), Matosinhos (1.250), Braga (1.199) e Gondomar (1.065).No que diz respeito à Área Metropolitana de Lisboa, e além do município da capital, os concelhos mais afetados pelo surto são Sintra (957), Loures (715), Amadora (600), Cascais (494) e Odivelas (404).Os dados hoje reportados pela DGS mostram ainda que Santarém contabiliza quatro novos casos de covid-19 relativamente a esta quarta-feira, com o município a contabilizar agora 102 infetados.Assim, são agora 50 os municípios com 100 ou mais casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, o equivalente a 16% do total de 308 concelhos nacionais.Já o número de concelhos com pelo menos três casos confirmados de covid-19 continua fixado em 222 pelo quarto dia consecutivo, o que significa que 72% dos municípios portugueses contabiliza três ou mais infetados.Quanto ao concelho da Azambuja, apesar de a DGS ter hoje confirmado, em conferência de imprensa, que foram detetados 70 casos positivos no entreposto que a Sonae detém naquele município, o boletim diário divulgado esta quinta-feira pela entidade liderada por Graça Freitas mantém aquela localidade com apenas 56 infetados, número que permanece sem alterações há já seis dias.