A direcção-geral de Energia e Geologia (DGEG) recebeu 81 novos pedidos de construção de centrais solares, em regime de mercado, representando um total de 1.700 megawatts (MW) de capacidade, anunciou o Ministério da Economia.

"A direcção-geral de Energia e Geologia (DGEG) recebeu 81 novos pedidos de construção de centrais solares. Estas centrais representam um total de 1.700 megawatts de capacidade. Todos estes projectos são em regime de mercado, isto é, não terão direito a subsídios pagos pelos consumidores na produção de electricidade", refere, em comunicado, o Ministério da Economia.

De acordo com o Governo, estes pedidos foram submetidos à DGEG durante o período de candidatura que decorreu entre 1 e 15 de Setembro.

O ministério liderado por Caldeira Cabral ressalvou ainda que a construção só será aprovada, caso todas as condições sejam cumpridas.

"Portugal está no caminho para cumprir até 2020 a sua meta de 31% de incorporação de energias renováveis no consumo final de energia. Olhando para 2030, a meta europeia foi fixada nos 32%, mas o Governo tem metas mais ambiciosas e quer atingir uma meta superior a 40% de energias renováveis no consumo até 2030", sublinhou.

Em Agosto, o Governo aprovou a construção de três novas centrais solares, em regime de mercado, no distrito de Santarém.

Os projectos em causa representaram um investimento total de 81 milhões de euros com uma capacidade instalada de 145,5 MW.