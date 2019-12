Quer saber quando poderá fazer aquela viagem de fim de semana? Em 2020, haverá cinco fins de semana prolongados, com feriados à segunda-feira ou à sexta-feira. E se quer mais tempo, com que pontes pode contar no próximo ano? Três, sem contar com o Carnaval - que é um feriado facultativo.

O feriado de Ano Novo calha a uma quarta-feira.

No mês seguinte, surge a terça-feira de Carnaval, que é um feriado facultativo, pelo que não entra na contabilização das pontes.

Mesmo que não dê para uma ponte, poderá ter um fim de semana maior em abril, com a Sexta-feira Santa a dia 10 e o Domingo de Páscoa a 12.





O 25 de abril calha a um sábado em 2020, mas o Primeiro de maio será a uma sexta-feira: mais um fim de semana prolongado.

Chega ao mês de junho e eis que surge a primeira ponte de 2020: o Dia de Portugal, 10 de junho, é a uma quarta-feira; o Corpo de Deus é dia 11, quinta; logo, se meter um dia a 13 de junho, fica com uma ponte que só termina dia 15, domingo. Mas as notícias melhoram para quem trabalha em Lisboa, Cascais e outros concelhos em que se celebre o feriado municipal de Santo António, que calha a 13 de junho.

Se vive no Porto e outros locais onde o dia de São João seja feriado, saiba que este calha a uma quarta-feira.

Em 2020, o 15 de agosto celebra-se sábado.

Em outubro, tem o feriado de 5 de outubro a uma segunda-feira e um fim de semana maior.





No último mês do ano, tem possibilidade de fazer duas pontes. 1 de dezembro será uma terça-feira, logo, basta meter um dia a 30 de novembro. Na semana seguinte, há o feriado de 8 de dezembro também numa terça-feira.

O Natal será a uma sexta-feira, bem como o dia 1 de janeiro de 2021: dois fins de semana prolongados.