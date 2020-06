O primeiro-ministro, António Costa, garante que os apoios à TAP estão em consulta prévia com a Direção Geral da Concorrência da União Europeia."O Governo tem trabalhado com o Conselho de Administração [da TAP] tendo em vista a assegurar a viabilidade da empresa e está neste momento em consultas prévias com a Direção Geral da Concorrência da União Europeia para a formalização em breve das medidas de auxílio do Estado que nos parecem adequadas", frisou o líder de Executivo, em resposta ao deputado do PEV, José Luís Ferreira.O parlamentar dos Verdes confrontou Costa com a estratégia "lógica do estado ser acionista e não mandar, não resiste" e diz que o "Estado não pode ficar refém dos privados".O primeiro-ministro respondeu: "o Governo readquiriu em finais de 2015 parte das participações da TAP para ter intervenção na estratégia da TAP e não da gestão diária." Contudo, admitiu que tem de "haver uma alteração desses encargos, tem de haver reavaliação da distribuição de poderes".