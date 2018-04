"Os hospitais têm de pedir autorização caso a caso para contratar, o que pode gerar situações em que a falta de profissionais leva ao adiamento de procedimentos, o que gera desperdício. Quando temos de fazer uma compra, o processo demora meses e muitas vezes recorre-se a ajustes directos, que também não é o método mais eficiente", avança, um argumento que é partilhado pelos médicos, com o bastonário a questionar se o ministro "se refere à castração imposta pelo poder central na flexibilidade da gestão que poderia permitir uma resposta mais adequada das administrações hospitalares às necessidades das populações que servem".

O desempenho da maioria dos hospitais piorou bastante de 2016 para 2017, tendo-se agravado os défices e acumulado mais dívidas vencidas. "É evidente que existe má gestão na saúde, como em outras áreas sectoriais", admitiu na passada semana o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.Segundo o ministro "basta ir ao Portal do SNS e ver o que o Ministério da Saúde publica para ver que existem hospitais com muito bom desempenho e outros com muito mau desempenho". Ao que o Diário de Notícias o cenário é mais desanimador do que parecia fazer querer Adalberto Campos Fernandes.Segundo o jornal é que em 30 hospitais ou centros hospitalares apenas três conseguiram melhores EBITDA (a sigla inglesa para resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em relação ao ano anterior: Amadora-Sintra, Setúbal e Santa Maria Maior, de Barcelos.Apenas outros três estabelecimentos reduziram as suas dívidas a mais de 90 dias até Outubro do ano passado: Lisboa Central, Santarém e Cova da Beira. Os dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), mostram que no total, a nível nacional, a dívida vencida situava-se nos 1,4 milhões de euros, mais 30% do que em igual período de 2016.Os gestores recusam que o ónus recaia sobre as administrações com o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) a argumentar que muito do desperdício é gerado pelas regras a que as unidades estão sujeitas.