Relacionado Apenas três hospitais não pioraram contas em 2017

O Centro Hospitalar do Médio Ave, em Vila Nova de Famalicão, foi condenado a pagar uma indemnização de 295 mil euros por negligência durante um parto. O Supremo Tribunal Administrativo deu como provada a relação entre a forma como decorreu o parto e os problemas com que a menina nasceu, informa o Correio da Manhã A jovem em causa viveu durante nove anos em estado vegetativo, não falava, ouvia nem andava, tendo de ser alimentada por sondas. Morreu em 2007, há onze anos.O acordo do Supremo Tribunal afirma: "O sofrimento da menor durante os anos em que viveu foi efectivamente muito elevado (vida vegetativa, alimentação por sonda e sofrimento permanente), sendo a quantia fixada adequada ao seu incalculável sofrimento".O tribunal atribuiu 20 mil euros pelos danos resultantes das lesões sofridas pela mãe, 50 mil euros pelos danos sofridos pelos pais e os restantes 225 mil euros pelo sofrimento da menina, que viveu nove anos em estado vegetativo até morrer, duplicando assim o valor da indemnização que tinha sido fixado em 148 mil euros em primeira instância.O caso remonta a 1998. A gravidez tinha já atingido as 40 semanas e a médica responsável por acompanhar a mãe decidiu induzir o parto. A menina acabou por nascer com recurso a fórceps, em asfixia perinatal grave e teve de ser reanimada. O tribunal considerou errada a decisão de não optar por recorrer à cesariana apesar de o CTG (cardiotocografia) — exame para avaliar os batimentos cardíacos e bem-estar fetal — ter apresentado anomalias que a isso justificavam.