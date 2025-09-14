Apenas metade dos candidatos à 2.ª fase ficou colocada no ensino superior

Há agora pouco mais de 52 mil caloiros em instituições públicas, o que representa quase menos cinco mil estudantes do que no ano passado.

Apenas metade dos candidatos ao ensino superior na 2.ª fase do concurso nacional ficou colocada, num total de 8.824 novos caloiros nas universidades e politécnicos, segundo dados hoje divulgados.



Ensino superior: Metade dos candidatos à 2.ª fase colocada Mariline Alves

Dos 16.594 candidatos à 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), ficaram colocados menos de nove mil, segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), que mostram que entraram mais alunos nas universidades do que nos politécnicos: Quase 4.900 conseguiram lugar numa das 13 universidades públicas e os restantes nos politécnicos.

Somando as duas fases do CNAES, há agora pouco mais de 52 mil caloiros em instituições públicas, o que representa quase menos cinco mil estudantes do que no ano passado.

Mas os alunos ainda podem concorrer à 3.ª fase, cujas vagas serão divulgadas no dia 22 de setembro no site da DGES.

As duas instituições com mais alunos colocados nesta fase situam-se na capital: Entraram agora mais 1.036 alunos em cursos da Universidade de Lisboa e outros 623 no Instituto Politécnico de Lisboa.

Olhando para as instituições com mais vagas sobrantes destacam-se os institutos politécnicos de Bragança (1.218 vagas), de Coimbra (634), de Viseu (572) e da Guarda (547).

Na generalidade das universidades sobraram menos vagas, com o ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa a apresentar apenas sete vagas sobrantes, a Universidade Nova de Lisboa com 52 e, no extremo oposto, a Universidade de Aveiro com 310 lugares.

Entre universidades e politécnicos, sobraram 9.313 vagas, mas cabe às instituições decidir se abrem ou não mais lugares. Da lista divulgada pela DGES, apenas a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa ficou com zero vagas.

"Cada instituição de ensino superior decide, para cada um dos seus cursos, sobre a abertura da terceira fase do concurso", sublinham os serviços do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, lembrando que as instituições não podem abrir mais vagas do que as que agora sobraram, acrescidas às vagas que não venham a ser ocupadas pelos estudantes agora colocados.

Os estudantes colocados na 2.ª fase devem realizar a matrícula e inscrição entre os dias 15 e 17 de setembro junto da instituição de ensino superior onde ficaram colocados.

Já as candidaturas para a 3.ª fase decorrem online entre os dias 23 e 25 de setembro.

Os dados hoje divulgados pela DGES mostram que quase oito mil candidatos desta fase eram alunos que já tinham conseguido uma vaga na 1.º fase, mas decidiram voltar a tentar.

Houve depois outros cerca de três mil alunos que não tinham ficado colocados na 1.º fase e 5.595 que se candidataram apenas agora pela primeira vez ao CNAES de 2025.