A Câmara de Cascais informa que o fornecimento de electricidade no concelho se encontra afectado devido a uma avaria na sub estação da EDP em Trajouce. — CM Cascais (@CMCascais) 3 de agosto de 2018

Recorde-se que esta falha de energia acontece em plena vaga de calor extremo. Esta quarta-feira, o Governo declarou na quarta-feira "situação de alerta" para o País entre esta quinta-feira e segunda-feira devido ao calor extremo e ao agravamento do risco de incêndio florestal. Portugal continental está debaixo de uma onde de calor extremo, com temperaturas que pode ultrapassar os 47ºC.







Várias zonas dos concelhos de Oeiras e Cascais estão sem energia eléctrica - e não há previsão para o restabelecimento total da corrente.Fonte oficial da EDP Distribuição revelou àque o apagão ocorreu após "um incidente na rede de alta tensão". "Foi registado um incidente na rede de alta tensão que afecta várias subestações no concelho de Oeiras e Cascais e que conduziu à falha no serviço de fornecimento de energia", disse."A EDP Distribuição está a apurar a causa do incidente ainda não se conseguindo prever o reabastecimento de energia nas zonas afectadas", acrescentou a mesma fonte.Em comunicado, a Câmara de Cascais avança que o fornecimento de electricidade no concelho se encontra afectado devido a uma "avaria na sub estação da EDP em Trajouce".apurou, de acordo com informações recolhidas no local, que o apagão afectou a linha de Cascais, tendo ficado escuras pouco depois das 20h00. A circulação ficou interrompida por cerca de 30 minutos. Também há relatos do Cascais Shopping ter ficado às escuras.