ANTRAM e Fectrans chegam a acordo para contrato coletivo de trabalho

A Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e a Fectrans -Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações chegaram a acordo para um contrato coletivo de trabalho. O documento foi assinado na noite desta quarta-feira na presença do Governo e entra em vigor em 2020, sendo que mais rondas de negociações vão ocorrer no mês de setembro. O acordo prevê um aumento mínimo de 120 euros a partir do próximo ano.

"Construímos um memorando de entendimento relativamente a varias questões importantes para todos os trabalhadores do setor. Desenvolvemos mais um conjunto de questões para continuarmos a trabalhar e para retomarmos as negociações na primeira semana de setembro, para podermos concluir a revisão global do contrato coletivo de trabalho para que ele possa ser publicado e entre e vigor a partir de 2020", anunciou o líder da FECTRANS, José Manuel Oliveira, acrescentando: "É preciso que o Governo também assuma as suas responsabilidades neste contexto, para que aquilo que são os direitos dos trabalhadores sejam salvaguardados".

Durante a tarde, o representante da ANTRAM, André Matias de Almeida, dissera que o documento saído da reunião desta tarde com a federação da CGTP era um acordo "histórico. "O documento que se acaba de produzir conjuntamente com a Fectrans, num trabalho árduo de muitas horas, pode vir a ser histórico para o setor", revelou aos jornalistas.Em atualização