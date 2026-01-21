Sábado – Pense por si

Presidenciais 2026

Seguir tema: Presidenciais 2026

António Costa vai votar em Seguro na segunda volta das presidenciais

Diogo Barreto
Diogo Barreto 12:43
As mais lidas

Sem referir o nome de Seguro (à semelhança do que tinha feito na primeira volta), o presidente do Conselho Europeu deu a entender que iria votar no antigo secretário-geral do PS.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou esta quarta-feira que votou António José Seguro e que irá repetir o mesmo voto na segunda volta das eleições Presidenciais.

A carregar o vídeo ...
António Costa votou Seguro e vai voltar a fazê-lo na segunda volta das presidenciais

“Eu darei o meu voto ao presidente que desejo que seja eleito. Era o que faltava não votar num candidato da área democrática. Tenho a felicidade de repetir na segunda volta o mesmo voto que fiz na primeira volta”, afirmou o antigo primeiro-ministro.

Tópicos voto presidenciais Eleições presidenciais Política António José Seguro António Costa Conselho Europeu
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

António Costa vai votar em Seguro na segunda volta das presidenciais