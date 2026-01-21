António Costa vai votar em Seguro na segunda volta das presidenciais

Quem é Inês Bichão, a mulher que acusa Cotrim de Figueiredo de assédio
Alexandre R. Malhado
Sem referir o nome de Seguro (à semelhança do que tinha feito na primeira volta), o presidente do Conselho Europeu deu a entender que iria votar no antigo secretário-geral do PS.
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou esta quarta-feira que votou António José Seguro e que irá repetir o mesmo voto na segunda volta das eleições Presidenciais.
“Eu darei o meu voto ao presidente que desejo que seja eleito. Era o que faltava não votar num candidato da área democrática. Tenho a felicidade de repetir na segunda volta o mesmo voto que fiz na primeira volta”, afirmou o antigo primeiro-ministro.