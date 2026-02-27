António Costa sobre José Seguro: "Foi um excelente deputado no Parlamento Europeu"

Presidente do Conselho Europeu manifestou-se ainda convicto de que Seguro irá preservar a relação tradicional de Portugal com a UE.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou esta sexta-feira que o Presidente eleito, António José Seguro, é um "europeísta de sempre" e manifestou-se convicto de que irá preservar a relação tradicional de Portugal com a UE.



Costa elogia Seguro, destacando seu papel no Parlamento Europeu EPA/OLIVIER MATTHYS

"Do ponto de vista europeu, não tenho a menor das dúvidas: António José Seguro é um europeísta de sempre. Foi, aliás, um excelente deputado no Parlamento Europeu, teve sempre um compromisso muito grande com a Europa", afirmou António Costa em declarações aos jornalistas durante um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Conselho Europeu, em Bruxelas, após ter sido questionado se considera que vai ser tão feliz com Seguro como foi com Marcelo.

Costa salientou ainda que Portugal tem a "grande característica de que, independentemente dos governos, tem uma grande continuidade na sua política externa e na sua relação com a União Europeia".

"Tem sido assim desde 1986 até agora e seguramente vai continuar a ser assim", disse, salientando que "todos os resultados eleitorais em Portugal demonstram um fortíssimo apoio às forças pró-europeias" e "mesmo as forças muito minoritárias que são contra a Europa tendem a ser, na prática, bastante complacentes e pouco ativas contra a Europa".

"Portanto, seguramente Portugal vai continuar nessa trajetória. Isso é muito importante para a Europa e é muito importante também para Portugal", afirmou, manifestando-se convicto de que o país não "corre o menor risco de se tornar como a Hungria".

Costa destacou que a Europa "tem ganho bastante com Portugal", defendendo que o país tem dado "uma visão de mundo que complementa muito a visão que o resto da Europa tem sobre o mundo", dando o exemplo do acordo comercial recentemente assinado entre a UE e a Índia, impulsionado pelas sucessivas presidências portuguesas do Conselho da UE desde 2000.

"Isto é um exemplo, mas, se olhássemos para a América do Sul, para as relações com África, Portugal tem trazido também muito à Europa. E essa mundivisão que Portugal tem, pela sua história, cultura, tem sido um grande contributo para a Europa", sublinhou.

Por sua vez, Marcelo Rebelo de Sousa também considerou que, "em Portugal, a mensagem europeísta está forte como nunca", e referiu que os Eurobarómetros mostram que os portugueses estão entre os povos "mais pró-europeus da Europa".

"Os atos eleitorais mostra, de uma forma constante, vitórias de forças políticas que são forças pró-europeístas. Acaba de ser eleito um Presidente da República pró-europeísta por uma maioria esmagadora. Portanto, isto comparado com o que se passa noutros países europeus é uma ótima notícia para Portugal", referiu.

À semelhança de Costa, Marcelo Rebelo de Sousa também defendeu que "a Europa ganhou sempre com Portugal e Portugal ganhou sempre com a Europa".

"Mesmo quando, em algum pormenor, parecia que não tinha ganho, visto de uma perspetiva de médio e longo prazo, ganhou. Ganhou na agricultura, no domínio económico geral, na projeção internacional, ganhou muito no financiamento de uma reconversão das estruturas sociais e económicas portuguesas", disse.

Para o Presidente da República, Portugal ganhou mesmo "em momentos de crises, com o apoio da Europa quando houve, de facto, circunstâncias mais negativas na vida portuguesa".

"Ganhou em mentalidade. Portanto, eu diria que foi, como dizem ao anglo-saxónicos, um 'win win': a Europa ganhou, Portugal ganhou, e é bom que assim continue no futuro e vai continuar assim no futuro", disse.

Marcelo vai cessar funções em 09 de março, data em que o novo Presidente da República, António José Seguro, tomará posse perante a Assembleia da República.