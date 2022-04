António Costa garante que não deixará mandato a meio

O discurso de apresentação do Programa do Governo serviu para responder a Marcelo e apresentar quatro pontos essenciais da estratégia do Executivo.

"Nunca abandonámos os portugueses e seguramente não será agora que o faremos. É o que faremos nos próximos quatro anos e meio". A frase de António Costa no discurso de apresentação do Programa de Governo é uma resposta direta às dúvidas do Presidente da República sobre se o primeiro-ministro teria vontade de sair para um cargo europeu antes do fim da legislatura.