Ameaça e foge com o filho após tentar matar homem à facada na Guarda

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de tentar matar um cidadão estrangeiro com cerca de 30 anos na madrugada do passado dia 25 de abril, na localidade de Cerejo em Pinhel, na Guarda.Depois de um desentendimento, o agressor desferiu várias facadas na vítima que teve necessidade de ser transportada de urgência para a Unidade Local de Saúde da Guarda, com ferimentos na cabeça e no ombro.O agressor deslocou-se até à sua residência onde contou a um familiar o que tinha acontecido e, perante a ameaça deste familiar em denunciar os factos às autoridades, o homem decidiu fugir arrastando consigo o próprio filho menor, sob ameaça de uma arma branca.Acabou por ficar sem combustível, foi interrogado e detido pela PJ. Vai agora ser presente às autoridades competentes para conhecer a medida de coação.