Antigo arcebispo de Évora morreu após doença prolongada

Maurílio de Gouveia foi ordenado sacerdote em 4 de junho de 1932 e bispo auxiliar de Lisboa (1974), tendo desempenhado a missão de arcebispo de Évora entre 1981 e 2007.

O arcebispo emérito de Évora, Maurílio de Gouveia, faleceu esta terça-feira cerca das 15h00, na freguesia de Gaula, no concelho de Santa Cruz, depois de uma doença prolongada, disse o bispo do Funchal.



Numa nota publicada na página da diocese do Funchal, Nuno Braz salientou que o sacerdote se encontrava no Eremitério de Maria Serena, na freguesia de Gaula, no concelho contíguo a leste do Funchal (Santa Cruz). "O Senhor D. Maurílio de Gouveia faleceu na paz de Jesus", escreveu o prelado madeirense.



Também mencionou que teve "oportunidade de o visitar várias vezes durante a sua doença e receber o seu testemunho cristão de serenidade e entrega total nas mãos de Deus".



"Dizia num dos seus últimos escritos, 'Rumo ao Céu': é uma atitude de lucidez e de esperança", escreveu o bispo do Funchal na nota de pesar.



