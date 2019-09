O ex-advogado de Rui Pinto, Aníbal Pinto, foi esta quinta-feira acusado pelo Ministério Público de um crime de extorsão na forma tentada. "Nunca mais falei nem tive qualquer contacto com o Rui Pinto desde que foi meu cliente", garantiu Aníbal Pinto, à "Nunca mais falei nem tive qualquer contacto com o Rui Pinto desde que foi meu cliente", garantiu Aníbal Pinto, à

"Reajo com uma certa naturalidade, depois de o Ministério Público me constituir arguido sem sequer me ter ouvido. Esta acusação, por isso, não me surpreende. Ainda não conheço os termos da acusação, mas tenho a dizer que fiquei muito incomodado. Quanto a Rui Pinto, não tenho nada a dizer. Nunca cometi qualquer crime e espero que nunca venha a cometer. Estou tranquilo", revelou o advogado.



Esta acusação acontece no mesmo dia em que o Ministério Público também deduziu a acusação do hacker Rui Pinto dos crimes de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada no caso Doyen.