No passado dia 6 de setembro, uma mulher suíça que passava férias em Portugal morreu depois de um parto que começou em casa. A mulher, grávida de 41 semanas, terá iniciado o parto domiciliário com o apoio de um profissional de saúde e quando o batimento cardíaco do feto começou a descer, deslocaram-se até à Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.

A mulher, Nadia Zund, deu à luz uma menina após uma cesariana, mas sofreu uma hemorragia, entrou em coma acabou por morrer vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

Apenas 1% dos partos em Portugal são feitos em casa, mas o número está a crescer: 608 em 2018, mais 40 do que em 2017. E para a Associação Portuguesa dos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto esta é uma opção a considerar em casos de gravidezes de baixo risco.

"Em gestações de baixo risco, o parto domiciliário planeado pode ser tão ou mais seguro que o hospitalar, e os profissionais capacitados para o assistir, sabem reconhecer a necessidade de transferência para o hospital atempadamente, por forma a garantir a segurança de mãe e bebé", diz em comunicado.

A associação, constituída por enfermeiras-parteiras, doulas, juristas e terapeutas, defende "que todas as mulheres merecem ser tratadas com respeito nos serviços de saúde materna em Portugal e que a sua dignidade, autonomia, privacidade e igualdade são inalienáveis."

E adverte que não "claro se este foi de facto um parto planeado para ocorrer em casa e em que condições foi acompanhado." E acrescenta "usar este caso como se fosse representante de uma realidade maior é incorreto e irresponsável."

A associação garante ser errado que as 41 semanas de gestação é a data limite para realizar uma indução do trabalho de parto e cita a orientação da Direção-Geral da Saúde que refere que "a maturação cervical e a indução do trabalho de parto não devem ser consideradas em gestações não complicadas como forma de abreviar a duração da gravidez, por motivos psicológicos ou sociais, ou para agendar a data do parto." Há várias mulheres que dão à luz às 42 semanas sem complicações para a mãe e para o bebé.

A associação sublinha que "o parto não é isento de riscos, seja e, que local for" e considera falso a ideia de que "qualquer parto em casa teria melhores condições de segurança se ocorresse num hospital."

A associação critica ainda a ausência de um protocolo nos hospitais para a entrada de grávidas que preferiram o parto em casa e foram obrigadas por complicações a recorrer ao hospital. "É, pois, urgente um debate serio e fundamentado sobre de que forma pode o sistema de saúde português contribuir para que o parto em casa seja ainda mais seguro no nosso país."

O Ministério Público está a investigar em que condições foi feito o parto.