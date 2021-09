Angolano com passaporte diplomático apanhado no aeroporto com teste falso à covid-19

Um cidadão angolano com passaporte diplomático foi apanhado, esta quarta-feira, a tentar entrar em Portugal com um teste negativo à covid-19 falsificado. Depois de receber o resultado negativo de um teste, feito já no aeroporto de Lisboa, foi autorizado a entrar no país. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) participou o caso ao Ministério Público.



O voo da United Arab Emirates tinha chegado a Lisboa, vindo do Dubai, às 12h45. Como habitualmente, os passageiros dirigiram-se ao controlo de passaportes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). E foi aí que, apurou a SÁBADO, Jackson Leandro Lucas João, um cidadão angolano com passaporte diplomático, entregou várias folhas ao inspetor de fronteira.



Quando recolheu os papéis, o funcionário do SEF deparou-se com dois testes, ambos com a mesma data, mas com resultados diferentes: um negativo e outro positivo. "Quando o questionou sobre aquelas folhas ele ficou atrapalhado e não soube responder", relata à SÁBADO uma fonte judicial.