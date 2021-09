Fraldas descartáveis ou reutilizáveis? Ministério responde com estudo feito há mais de dez anos

O PAN defende que as fraldas reutilizáveis devem ser uma medida promovida pelo Governo, mas o Ministério do Ambiente não está de acordo e responde com um relatório feito em 2009.

Em maio, os deputados do PAN questionaram a tutela sobre o número de fraldas descartáveis contabilizadas como resíduos por ano e sobre a possibilidade de "retomar o estudo para criação de um fluxo específico de resíduos para as fraldas reutilizáveis". E o gabinete liderado por João Pedro Matos Fernandes respondeu que existem estudos "que demonstram que as fraldas reutilizáveis têm uma pegada ambiental superior às descartáveis". Por isso, as fraldas terão o mesmo caminho que têm os resíduos urbanos, cujo último fim é o aterro, e não terão um tratamento diferenciado para que possam ser reaproveitadas.

O PAN não ficou satisfeito com a resposta e pediu os estudos que demonstram a posição defendida pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática. No último dia de agosto, a tutela responde apenas com um relatório, produzido há mais de dez anos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e que é exatamente um "estudo de mercado tendo em vista uma análise custo benefício para avaliação da sustentabilidade do fluxo emergente das fraldas".