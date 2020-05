Eleições presidenciais: Ana Gomes admite refletir sobre candidatura a Belém

A ex-eurodeputada socialista Ana Gomes admitiu, este domingo, que admite "refletir" sobre uma candidatura à Presidência da República, depois do primeiro-ministro, António Costa, ter apoiado, ainda que indiretamente, a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa "Não sou candidata e não tenho ambição de ser candidata, mas acho que o que se passou é tão grave, com tantas implicações para a democracia, que fico muito preocupada pelo meu partido e pela democracia. E acho que muitos portugueses do centro esquerda, da esquerda e da própria direita democrática estão preocupados", disse Ana Gomes, para quem o episódio do secretário-geral do PS foi "absolutamente deprimente"."Nunca se viu o relançamento da candidatura de um Presidente da República ser anunciado numa fábrica de automóveis por alguém que não estava na qualidade de dirigente partidário mas na qualidade de Primeiro-Ministro e num contexto em que o Presidente da República tinha acabado de se ingerir de forma bastante criticavel nos assuntos do governo", atirou.Na quarta-feira, durante uma visita à Volkswagen Autoeuropa, o primeiro-ministro disse esperar regressar àquela fábrica com o atual Presidente da República já num segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, contando, portanto, com a sua recandidatura e reeleição."Nós vamos ultrapassar esta pandemia e os efeitos económicos e sociais este ano, no ano que vem, nos anos próximos. E eu cá estarei, e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar. Cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor", afirmou, em seguida, Marcelo Rebelo de Sousa.