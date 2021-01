Ana Gomes: “É medonho descobrir 500 mil ressentidos”

Ana Gomes escreveu uma carta de agradecimento emotiva ao seu staff de campanha. Mas com uma mensagem política para o PS que está "a fazer o jogo dos inimigos da democracia".

Ana Gomes acaba a campanha com a sensação de dever cumprido, mas também com uma inquietação: "É medonho descobrir 500 mil ressentidos que votam sem cuidar de que avantajam ambições sinistras da ultra-direita".



Numa carta de agradecimento particularmente emotiva, escrita para quem esteve mais próximo de si na campanha para as presidenciais e a que a SÁBADO teve acesso, a candidata que ficou em segundo lugar deixa um alerta ao PS sobre os resultados eleitorais.



A embaixadora conta que aprendeu na campanha em que percorreu o país a necessidade de "pormos a mão na consciência" para corrigir "o que está mal, não funciona ou acabou pervertido" para "regenerar a democracia".