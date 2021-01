Até onde vai Ventura?

Falhanço à esquerda

Não tenhamos mais ilusões: o mais fácil – e mais cínico – é adotar a retórica antifascista para combater André Ventura e o que representa.



O mais fácil é chamar-lhe fascista, aldrabão, cobarde, troca-tintas, que foi o que as candidaturas presidenciais mais à esquerda andaram a fazer nesta campanha.



Mas fizeram-no divididos, sem estratégia, sem discurso que chegue aos portugueses, metendo cinicamente a cabeça na areia, com as consciências repousadas pela ideia (demasiado dogmática) de que estão na trincheira certa, estão do lado da decência e da democracia. É o velho maniqueísmo moral a funcionar. Isso basta-lhes, porque só pensam no dano reputacional de não gritar, de não dar um ar de mártires do combate contra mais uma longa noite fascista que se avizinha.