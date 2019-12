Ana Gomes defende regresso dos filhos de jihadistas a Portugal

Rómulo Costa, o único dos oito acusados de terrorismo que se encontra detido em Monsanto, indicou como testemunhas a Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, a embaixadora Graça Mira Gomes e a antiga eurodeputada socialista Ana Gomes. De acordo com o suspeito de adesão, recrutamento e financiamento para o Estado Islâmico, ambas teriam manifestado a sua disponibilidade para o ajudar a repatriar para Portugal os filhos dos seus irmãos, que se encontram em campos de refugiados na Síria.

Seria esse um dos motivos da sua vinda a Portugal. Reunir-se com determinadas entidades, "designadamente com a Cruz Vermelha Portuguesa, com a Diretora dos Serviços de Informações da República Portuguesa, com a Eurodeputada Ana Gomes e com pessoas do Ministério da Administração Interna", de acordo com o que disse nas declarações prestadas à Polícia Judiciária a 9 de outubro.





A audição da chefe das secretas portuguesas foi autorizada pelo juiz de instrução Carlos Alexandre. Mas quando prestou declarações na Polícia Judiciária, Graça Mira Gomes disse que "não conhece nem nunca teve qualquer contacto através de qualquer meio" com Rómulo Costa. A responsável máxima do SIRP disse também que só sabe que Rómulo é irmão de dois jihadistas portugueses por tal "ser do conhecimento público".

Já Ana Gomes, chamada à Polícia Judiciária a 5 de novembro, também garantiu que não o conhece, mas recordou que quando soube da sua detenção "relacionou o nome com uns emails que recebeu de uma pessoa de nome Costa que vivia em Londres e que "versava sobre crianças portuguesas filhos de militantes do DAESH, que se encontravam retidos pelas forças curdas na Síria, e que solicitava apoio do Estado português para trazer estas pessoas (mulheres e crianças) para Portugal. As mensagens continham listas com os nomes das mulheres e das crianças".

De acordo com Ana Gomes, os emails foram recebidos entre o fim de fevereiro e o início de março de 2019. Mais tarde recebeu uma carta de alguém que presumiu ser o avô das crianças "que apelava no mesmo sentido" e que "estava disposto a recebê-los." A antiga eurodeputada afirmou ainda que por se tratar de "uma questão do foro humanitário" escreveu aos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Administração Interna e sublinhou que "é do interesse, "não só humanitário mas também da segurança nacional trazer e controlar estas pessoas."

Ana Gomes disse também não ter recebido até hoje qualquer resposta.



No passado, também Graça Mira Gomes defendeu publicamente o regresso das crianças à Europa.