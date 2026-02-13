Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de fevereiro de 2026 às 20:22

Mau tempo: Presidente da República apela a seguradoras para “agilizarem peritagens”

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra explicou que as seguradoras “estão a demorar muito nos relatórios”, que são essenciais para os apoios do Estado.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)