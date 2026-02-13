Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 16:48

“Otimismo não deve significar relaxe”: Montenegro faz ponto de situação em Coimbra

Primeiro-ministro diz que há mais de 8 mil pedidos para reparação de habitações.

