Os estatutos do PAN são claros: os filiados devem respeitar o princípio da não-violência "mental, verbal e física" e "guardar sigilo sobre as atividades e questões reservadas da vida interna" do partido. São mal vistas as picardias públicas que se veem noutras paragens partidárias, os congressos decorrem à porta fechada e é difícil encontrar quem critique abertamente o líder André Silva ou simplesmente comente a desfiliação do eurodeputado Francisco Guerreiro. Mas a história do PAN também é feita de dissidências, fações e disputas. E há dedos apontados ao suposto autoritarismo de André Silva.

"Há o André da Biodanza no Parlamento e o André que é o Erdogan no partido", acusa à SÁBADO Ricardo Costa Mendes, que é agora apenas um militante de base, mas já foi da Comissão Política Nacional (CPN).



Costa Mendes não tem dúvidas de que no PAN "quem manda é André Silva e um grupo de amigos" e acredita que foi por isso que Francisco Guerreiro decidiu sair do partido em vez de o mudar por dentro. A culpa será dos estatutos, diz este filiado do PAN.



"Falta democracia no partido por causa dos estatutos. Antes era um partido mais como o Livre", conta à SÁBADO Ricardo Costa Mendes, explicando que "quem decide os critérios e condições das votações em congresso é a CPN, que pode fazer tudo à medida". Ou seja, "basta obrigar a que uma moção tenha um determinado número de subscritores para num partido pequeno isso ser um problema".



A questão dos estatutos remonta a 2013, altura em que uma proposta de André Silva e Francisco Guerreiro - o eurodeputado que se desfiliou do PAN na semana passada - apresentaram uma proposta de alteração estatutária que acabou por levar à saída do então presidente e fundador do partido Paulo Borges.