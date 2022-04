Era uma vez quatro milhões: suspeitas de burla e muito mais em Caixa Agrícola

O Ministério Público da Comarca de Viana do Castelo abriu um processo de inquérito criminal contra a Caixa de Crédito Agrícola local e o seu representante legal, Carlos Lages. Em causa estão crimes de falsificação de documentos e de burla qualificada. Ilegalidades que terão ocorrido ao longo dos últimos 20 anos. A Ordem dos Advogados também está a investigar o comportamento ético do advogado por alegado conflito de interesses. E este é só um caso entre as 178 ações que correm em tribunal contra a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste.