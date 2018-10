O protagonista do vídeo de uma praxe em Évora que se tornou viral não se sentiu humilhado, e também não gostou que esta fosse filmada.

"Esta filmagem foi feita sem o meu consentimento, enquanto realizava uma praxe que não achei humilhante, nem ofensiva da ordem pública e que foi praticada de minha livre vontade e espontânea vontade", escreveu o aluno, num email divulgado pela reitora da Universidade de Évora.



O caloiro do curso de Engenharia Informática foi captado a ajoelhar-se sobre as próprias mãos enquanto colocava a cabeça por cima de um monte de farinha. Durante a gravação do vídeo pode ouvir-se o rapaz a dizer que não aguenta mais e instado a aguentar: "Desenmerde-se".



"A pessoa que realizou a filmagem, foi bastante desagradável e agressiva, não tendo partilhado o vídeo por inteiro, nem tudo o que se passou aquando do pedido para que parasse de filmar. A filmagem, sem dúvida, foi uma má representação do que se passou e está altamente descontextualizada", escreve o jovem praxado num email a um jornal, pedindo a retirada do vídeo.



Ana Costa Freitas, a reitora da Universidade de Évora, respondeu ao requerimento do Bloco de Esquerda sobre este caso. Segundo a reitora, o jovem foi contactado pelo Provedor do Estudante e não quis apresentar queixa, manifestando repúdio pela circulação do vídeo sem a sua permissão.



"Nenhum acto de violência física em qualquer circunstância é aceitável, nem na praxe nem em nenhuma outra circunstância", defende Freitas. "A praxe é proibida dentro do espaço da Universidade onde, enquanto Reitora, posso exercer poder disciplinar."



O BE também pediu esclarecimentos ao Governo.