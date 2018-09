"Ora bem… em 2001 fui caloira da FA-UL e participei nas praxes: andei pintada de verde, cantei umas coisas sobre o Taveira, fiz o rally das tascas e fui baptizada na fonte em Belém, diria até que me diverti… Mas agora andar por aí de roupa interior é… demais? Alguém controla as praxes ou faz-se o que qualquer um propõe??", questionou a estudante que partilhou a imagem no Facebook.



Questionada pelo jornal Observador, a Faculdade de Arquitectura indicou que o momento captado na imagem se tratou de uma "acção voluntária e de auto-recriação por parte de alguns alunos". Desmentiu que se trate de praxe visto que "decorre num espaço interior e não no local onde a foto foi tirada". "É uma fotografia completamente descontextualizada", indicou fonte da Faculdade.



É uma fotografia polémica que circula nas redes sociais: capta a zona junto à Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa e mostra vários jovens em roupa interior, ao sol e calçados, junto a outros estudantes vestidos. Segundo quem partilhou a imagem no Facebook, trata-se de uma actividade de praxe e quem está em roupa interior, são caloiros. A Faculdade negou isso.