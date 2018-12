Alunos do 1.º ano terão andado com "sacos amarrados na cabeça", deixados "nus na parada" e ainda objecto de "tortura do sono". Marinha nega "haver qualquer indício de práticas contrárias" às regras estabelecidas.

A Marinha recebeu queixas de pais, sob anonimato, que denunciaram alegadas praxes violentas a alunos do 1.º ano da Escola Naval. Entre as denuncias estão andarem com "sacos amarrados na cabeça", serem deixados "nus na parada" e objecto de "tortura do sono". Ao Diário de Notícias, o porta-voz do ramo, comandante Pereira da Fonseca, garante que "não se concluiu haver qualquer indício de práticas contrárias" às regras estabelecidas.

"Não quero chorar a morte do meu filho, como as mães dos [recrutas] comandos" falecidos em Setembro de 2016, disse ao jornal a mãe de um dos cadetes. "Não quero passar pelo que passaram os pais" dos estudantes que morreram durante as praxes na praia do Meco.

"Não sei a quem é que devo dirigir-me neste momento. Somos pessoas humildes, lutamos e incentivamos os filhos a serem pessoas bem formadas, a respeitar os outros. Mas o meu filho é desrespeitado e humilhado por alunos mais velhos", disse.

"Incentivei o meu filho a concorrer para a escola naval porque desconhecia o que acontece na realidade na instituição. A imagem que é passada da instituição não é a real", escreveu no domingo um pai, sob o nome de Mário Antunes, no Facebook.

"A praxe torna-se abusiva ao ponto que os alunos são privados do sono dormindo uma média de 6h por semana, sendo acordados constantemente a meio da noite para irem participar em actividades supostamente "desconhecidas" por superiores. Como correr descalços em terra batida ou rastejarem totalmente despidos na mata", denunciou, garantindo que os superiores "estão cientes" do que acontece durante a noite.

"Não são toleradas práticas de praxe" na Escola Naval, afirmou ao jornal o comandante Pereira da Fonseca. Os 63 cadetes do primeiro ano – 13 raparigas – "são enquadrados por um conjunto seleccionado de alunos do 4.º ano, que partilham o alojamento e os apoiam na integração na vida da EN e no seu sucesso escolar", ressalvou.

A Escola Naval é a instituição de ensino superior militar que forma os oficiais da Marinha.