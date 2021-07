Algarve ultrapassa incidência de 800 casos por 100 mil habitantes

Todas as regiões do país registam um R(t) acima de 1 - e Lisboa e Vale do Tejo até é quem tem o menor índice de transmissibilidade. Pior que Portugal só Holanda, Espanha, Reino Unido e Chipre.

O Algarve é a região com maior incidência da pandemia, tendo ultrapassado os 800 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - mais de seis vezes o limite de 120 casos por 100 mil habitantes. Neste momento, todas as regiões do país registam um índice médio de transmissibilidade do vírus acima do limite de 1.



Segundo o relatório sobre a curva epidémica do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Lisboa e Vale do Tejo regista o menor R(t) do país: 1,07, depois de ter apresentado 1,12 na semana anterior.



A tendência de diminuição do R acontece também no Norte, que está agora com um R(t) de 1,24, inferior aos 1,34 que registava no anterior relatório do INSA, mas ainda o mais elevado entre todas as regiões do país.







Lagos, Algarve Reuters

O Centro passou de um R(t) de 1,23 para 1,13, o Alentejo de 1,26 para 1,13, o Algarve de 1,21 para 1,15, os Açores de 1,15 para 1,13 e a Madeira de 1,29 para 1,20, referem os dados do instituto.

No entanto, a incidência da pandemia a 14 dias voltou a subir, com o INSA a adiantar que Portugal apresenta uma taxa entre 240 e 479,9 por 100 mil habitantes, considerada "muito elevada e com tendência crescente".

Por regiões, o Algarve é a região que regista uma taxa de incidência mais elevada (806,4), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (486,6), o Norte (288,5), o Alentejo (211,4), os Açores (194,1), o Centro (187,6) e a Madeira (78,8).



Na mesma situação, a nível europeu, estão Luxemburgo e Holanda, com Espanha, Reino Unido e Chipre a registarem incidências acima dos 480 casos por 100 mil habitantes. E, pela primeira vez em meses, Portugal regista um R abaixo da média do resto da União Europeia.



Com Lusa

