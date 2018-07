Alegada responsável por atropelamento de nove pessoas em Famalicão ouvida no tribunal

Uma jovem de 17 anos, alegada condutora da viatura que atropelou nove pessoas no âmbito de umas corridas ilegais em Famalicão, apresentou-se, esta segunda-feira, às autoridades judiciais para primeiro interrogatório, afirmou fonte da GNR de Braga.

Segundo fonte do Comando Territorial de Braga da GNR, a jovem, sem carta de condução e que assumiu ser a condutora da viatura que atropelou as nove pessoas, na noite de domingo, em Famalicão, distrito de Braga, foi detida esta manhã e depois restituída à liberdade, tendo sido notificada para comparecer hoje no Tribunal Judicial de Famalicão.

De acordo com a GNR de Braga, nove pessoas ficaram feridas ao serem atropeladas na noite de domingo em Famalicão, no decorrer de corridas ilegais.