Alcoólicos Anónimos deixaram de ter reuniões presenciais

Quando foi declarado o Estado de Emergência, no passado dia 18, os vários grupos de Alcoólicos Anónimos espalhados pelo País já faziam reuniões virtuais, mas pouco - cerca de quatro por semana. "Alguns grupos começaram a cancelar as reuniões físicas ainda antes do Estado de Emergência, ou por sua própria iniciativa, ou porque passaram a ter restrições nas instalações onde se encontravam", explica António, um dos membros da Associação, à. "Agora, há duas semanas que não há nenhuma reunião física, pelo menos que nós tenhamos conhecimento. Os grupos continuam a fazer reuniões, mas virtuais, respeitando as regras de isolamento." Há, neste momento, mais de 40 encontros por semana - todos feitos através da internet. "E vão haver seguramente mais, temos que continuar a ajudar."E quem não tem acesso a um computador ou a internet? "Já tínhamos a funcionar uma linha de ajuda, o 217.162.969, disponível das 10h às 22h e essa linha mantém-se disponível para pessoas com problemas de alcoolismos, bem como para os seus familiares e amigos", acrescenta António. Há, ainda, uma terceira modalidade: o serviço a membros isolados, pessoas que, por estarem mais afastadas de centros urbanos não pertenciam a nenhum grupo. "Temos três colegas que falam telefonicamente com quem está mais isolado."Para já, os Alcoólicos Anonimos não têm números sobre a afluência da linha nas últimas semanas - a análise dos dados é mensal, o que não permite saber se tem havido mais pessoas a pedir ajuda por telefone desde que as reuniões físicas acabaram. "Na primeira semana ficámos todos em choque e acho que os pedidos de ajuda até desceram, mas agora tenho ideia que já aumentaram", diz António, que garante estar tudo a correr bem. "Mesmo pessoas que diziam não ter jeito para telemóveis, muitas com mais de 50 ou 60 anos, adaptaram-se rapidamente. Não tenho feedback de que esteja a haver algum problema, mas acredito que os pedidos de ajuda por telefone subam, porque há muita gente que não tem acesso à internet e quer continuar a estar bem."