aironiaeosgatinhossaomesmoderio

Gatinhos, anjos e emojis de óculos. O sério Rui Rio transfigura-se no Twitter. Abusa da ironia, tenta fazer humor e não poupa nos bonecos para ilustrar o que escreve. Mas, sim, é mesmo o líder do PSD quem tecla do outro lado. "Quem lê e o conhece bem vê que são as palavras dele", garante uma fonte social-democrata, que diz que Rio mostra nesta rede social aquilo que já é em privado. "É um tipo seco no contacto, mas tem muita ironia e humor".Quem já fazia parte dos contactos de Whatsapp de Rui Rio também não estranha a quantidade de imagens que o líder do PSD usa para ilustrar o que escreve nos tweets. "Ele percebe que os emojis ajudam a entender o mood quando quer mostrar que está a brincar", nota um social-democrata que só estranhou das primeiras vezes que, há uns anos, recebeu de Rio mensagens com sorrisos e emojis.Os temas é que não surpreendem. Quem já trabalhou com Rio quando era presidente da Câmara do Porto sabe que uma das suas tácticas era diabolizar os jornais. Na altura, o alvo era o Público. Ultimamente, no Twitter, o Expresso tem sido o campeão dos desmentidos e dos ataques do presidente do PSD. "É um candidato a primeiro-ministro. Tudo que diga vincula o partido. Não pode ter estados de alma", comenta quem já trabalhou nas redes sociais do PSD.Rio fala muitas vezes com os seus vice-presidentes sobre os assuntos que dão origem a tweets, mas a mensagem é sempre sua. O tom é que nem sempre convence. "Não fica bem o extremo de ironia. As pessoas não percebem ironia", comenta outra fonte do PSD, garantindo que ninguém faz esse reparo ao presidente do partido diretamente. "As pessoas não dizem porque têm medo".Se quem trabalha com Rio hesita em criticar, no Twitter o líder é muitas vezes alvo de ataques violentos. As vezes que usou sarcasmo para comentar o "avanço do fascismo" dos Açores, após o acordo entre PSD e Chega, são exemplo disso. "Gostava tanto alguém brincasse contigo no Aljube, assim tipo tu nuzinho e amarrado pés e mãos a levar com umas tábuas farpadas na palma dos pés", escreveu Miguel Tiago em resposta a um tweet que deu direito a reações inflamadas e insultos.Arnaldo Costeira, militante do PSD e especialista em comunicação, entende que o tom direto de Rio é positivo porque "as pessoas estão cada vez mais fartas dos artifícios da propaganda". Mas vem com um risco. "Se quer trabalhar uma imagem mais informal, não sei se o Twitter é o meio mais indicado", diz o social-democrata que dirige a comunicação da distrital de Lisboa, defendendo que o Twitter "é uma ferramenta potente, porque tem a capacidade de gerar reação, mas o seu uso deve ser muito bem pensado", sobretudo porque se está a falar sobretudo para pessoas já muito politizadas e com posições assumidas à partida através de mensagens muito curtas. "A palavra dita e a pedra arremessada não voltam atrás e nesse aspeto Twitter é perigoso. Pode gerar necessidade de explicação, porque 140 caracteres não são suficientes para uma ideia complexa", defende.