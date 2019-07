A despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com os hospitais privados cresceu 4,8% em 2017, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que indicam um aumento da despesa do SNS na ordem dos 3,5%.

De acordo com a Conta Satélite da Saúde, a despesa do SNS e dos Serviços Regionais de Saúde (SRS) aumentou em 2017 devido ao reforço do financiamento nos hospitais privados, nos prestadores públicos de cuidados de saúde em ambulatório (4,8%) nos hospitais públicos (4,4%), nos prestadores privados de cuidados de saúde em ambulatório (+3,4%) e nas farmácias (+2,0%).