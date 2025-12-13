Sábado – Pense por si

Portugal

Aeroporto da Madeira condicionado pelo segundo dia consecutivo

Lusa 10:56
As mais lidas

Nenhum avião conseguiu aterrar ou descolcar da ilha da Madeira este sábado, segundo a ANA.

O mau tempo está a condicionar, pelo segundo dia consecutivo, o movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, havendo dezenas de voos cancelados, uma situação que afeta milhares de passageiros.

Voos estão a ser cancelados no aeroporto da Madeira deviso ao vento
Voos estão a ser cancelados no aeroporto da Madeira deviso ao vento CMTV

De acordo com a informação disponibilizada na página da ANA -- Aeroportos de Portugal, nenhum avião conseguiu aterrar ou descolcar da ilha da Madeira.

A quase a totalidade dos voos programados estão dados como cancelados durante todo este sábado, repetindo-se o que aconteceu na sexta-feira.

Também indica que apenas um voo da Ryanair, proveniente de Lisboa, ainda tentou chegar à Madeira, mas acabou por regressar, constando na página online como divergido.

Esta situação meteorológica coloca também a Madeira e o Porto Santo sem ligações visto que a Porto Santo Line, concessionária da linha marítima regular, também cancelou as viagens programadas entre as ilhas na sexta-feira e hoje por considerar que não estão reunidas as condições de segurança para os passageiros e o navio Lobo Marinho.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso vermelho (o mais grave) devido à forte agitação marítima até às 15:00 de hoje.

A situação de forte precipitação e o vento colocaram a Madeira com aviso laranja até domingo.

O arquipélago da Madeira está a ser afetado pela depressão Emília, com vento forte, queda de neve e chuva, que pode ser pontualmente forte.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Levy Cordeiro
Gonçalo Levy Cordeiro

Greve geral ou prova de vida sindical?

Estes movimentos, que enchem a boca com “direitos dos trabalhadores” e “luta contra a exploração”, nunca se lembram de mencionar que, nos regimes que idolatram, como Cuba e a Venezuela, fazer greve é tão permitido como fazer uma piada com o ditador de serviço.

Menu shortcuts

Aeroporto da Madeira condicionado pelo segundo dia consecutivo