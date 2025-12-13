Aeroporto da Madeira condicionado pelo segundo dia consecutivo

Nenhum avião conseguiu aterrar ou descolcar da ilha da Madeira este sábado, segundo a ANA.

O mau tempo está a condicionar, pelo segundo dia consecutivo, o movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, havendo dezenas de voos cancelados, uma situação que afeta milhares de passageiros.



De acordo com a informação disponibilizada na página da ANA -- Aeroportos de Portugal, nenhum avião conseguiu aterrar ou descolcar da ilha da Madeira.

A quase a totalidade dos voos programados estão dados como cancelados durante todo este sábado, repetindo-se o que aconteceu na sexta-feira.

Também indica que apenas um voo da Ryanair, proveniente de Lisboa, ainda tentou chegar à Madeira, mas acabou por regressar, constando na página online como divergido.

Esta situação meteorológica coloca também a Madeira e o Porto Santo sem ligações visto que a Porto Santo Line, concessionária da linha marítima regular, também cancelou as viagens programadas entre as ilhas na sexta-feira e hoje por considerar que não estão reunidas as condições de segurança para os passageiros e o navio Lobo Marinho.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso vermelho (o mais grave) devido à forte agitação marítima até às 15:00 de hoje.

A situação de forte precipitação e o vento colocaram a Madeira com aviso laranja até domingo.

O arquipélago da Madeira está a ser afetado pela depressão Emília, com vento forte, queda de neve e chuva, que pode ser pontualmente forte.