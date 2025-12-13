Seguro desafia André Ventura a dizer se vai votar contra reforma laboral

"A política é assumir com frontalidade e com clareza qual é a sua posição", afirmou o candidato.
O candidato presidencial António José Seguro desafiou André Ventura a dizer se é contra ou a favor da reforma laboral que o Governo apresentou aos parceiros sociais.
António José Seguro disse esperar que o também candidato presidencial André Ventura, "venha, rapidamente, clarificar a sua posição"Lusa
"Há uma coisa que o país precisa de saber. É qual é a posição clara do deputado André Ventura, que já disse uma coisa e o seu contrário. São quase onze da manhã e é importante que o tempo comece a contar para que diga, com clareza, se vai votar contra esta proposta na Assembleia da República", afirmou Seguro à agência Lusa durante a visita ao mercado municipal da Guarda.
Lembrando que a proposta do Governo "não tem o acordo dos trabalhadores, nem da concertação social", António José Seguro disse esperar que o também candidato presidencial André Ventura, "venha, rapidamente, clarificar a sua posição, porque a política não é dizer hoje uma coisa e amanhã outra".
"A política é assumir com frontalidade e com clareza qual é a sua posição. Portanto, fico à espera da resposta do deputado André Ventura".
Na Guarda, onde vai passar o dia, António José Seguro recordou que já apelou ao Governo para que, "com humildade democrática, reconheça que a proposta [da reforma laboral] não tem sentido absolutamente nenhum e que a deve retirar".
