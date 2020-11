Covid-19. Portugal com mais 4.452 casos e 81 mortes

Subiu esta terça-feira para 3.553 o número de vítimas mortais em Portugal devido à Covid-19, tendo morrido 81 pessoas nas últimas 24 horas.Os casos de infeção chegaram aos 230.124, com mais 4452 confirmados desde o dia anterior.Foram ainda declarados como recuperados da doença 7.290 pessoas. O número de casos ativos diminuiu em 2.919.A região Norte volta a ser aquela que concetra mais novos casos, seguida por Lisboa e Vale do Tejo. A região mais a norte do país concentra quase dois terços dos novos casos de covid-19 registados em Portugal desde segunda-feira. A região Norte contabilizou nas últimas 24 horas mais 2.941 infeções, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 812 novos casos.Nas últimas 24 horas o número de pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos aumentou em cinco, para as 431.

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 1.328.048 pessoas no mundo. Mais de 55.022.350 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados.