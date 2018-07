A administração do Hospital de São João pode apresentar a demissão caso o Governo não desbloqueie a verba necessária para construir uma nova ala pediátrica, espaço que funciona há oito anos em contentores provisórios."Não quero que isto pareça uma espécie de chantagem ou pressão, mas a verdade é que a situação poderá ficar insustentável dentro de semanas", confessou o presidente do conselho de administração, António Oliveira e Silva. Ao Jornal de Notícias, o responsável reforçou que as condições na referida ala "são péssimas e não deviam fazer parte do século XXI e de um Portugal que se diz europeu"."Até ao final da legislatura a obra tem é de estar já a decorrer e acredito que uma decisão favorável vai surgir nas próximas semanas", sublinhou, remetendo para o facto de o Governo ter avançado, há duas semanas, que o desbloqueamento da verba aconteceria até final da legislatura. Caso a situação não sofra alterações, "a demissão é uma hipótese", explicou.A falta de condições de atendimento e tratamento de crianças com doenças oncológicas foi denunciada em Abril passado por pais de crianças doentes que são atendidas em ambulatório e também na unidade do "Joãozinho", para onde são encaminhadas quando têm de ser internadas no Centro Hospitalar de São João, concelho do Porto.Segundo denúncias de alguns pais ao Jornal de Notícias, as crianças têm, depois da quimioterapia, de partilhar o elevador com os carrinhos do lixo. Há também queixas de que os carrinhos da limpeza são colocados ao lado da comida.Outra mãe revelou que, depois dos tratamentos, as crianças que precisam de ser internadas e ficar em isolamento ficam à espera "quatro a cinco horas por uma ambulância, sem condições higiénicas, que transporte as crianças do edifício central do hospital para o Joãozinho". Outra denúncia fala de quartos com "buracos na parede, nos sofás, e janelas onde entra frio e não há cortinas para bloquear a luz". Em toda a unidade Joãozinho, dizem, há apenas "uma casa de banho com chuveiros para todos os pais fazerem a sua higiene".Há ainda queixas de pais que dizem que o centro hospitalar não tem lugares para deficientes - para doentes que têm dificuldades locomotores -, mas que os administradores têm lugares reservados à frente da porta principal.Em reacção às acusações dos pais, o presidente do Hospital de São João confirmou, então, que as condições do atendimento pediátrico são "indignas" e "miseráveis", lamentando que a verba para a construção da nova unidade ainda não tivesse sido desbloqueada.