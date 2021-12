Adiada audição de João Rendeiro em tribunal. Defesa pede libertação

Advogados queriam que ex-banqueiro só fosse ouvido em tribunal na terça-feira. Rendeiro entrou na sala do tribunal cerca das 9h45 (hora de Portugal continental).

A defesa de João Rendeiro pediu que o ex-banqueiro fosse ouvido amanhã e não esta segunda-feira no tribunal de Verulam, nos subúrbios de Durban. O pedido foi feito pelos seus advogados, que alegaram não ter tido tempo para preparar a defesa. A audição foi adiada para as 11 horas desta terça-feira, indica o Correio da Manhã.



A mesma fonte adianta que a defesa quer a libertação de João Rendeiro sob fiança. Amanhã, porém, não será ainda decidida a medida de coação.



O ex-banqueiro entrou na sala de audiências cerca das 9h45. Seria presente perante um juiz pela primeira vez desde que foi detido no sábado.