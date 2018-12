O consórcio Galp/ENI anunciou a intenção de abandonar o projecto de prospecção de petróleo ao largo do Algarve. Mas há activistas que garantem que esse anúncio pode não corresponder à verdade.

A Plataforma por um Algarve Livre de Petróleo (PALP) garante que as acções recentes da Galp e do Governo indiciam que o anúncio de abandono do projecto de prospecção de petróleo ao largo do Algarve pode ter sido exagerado.

É que o consórcio detentor da licença de prospecção, composto pela Galp e pela italiana ENI, não desistiu de nenhuma das acções que estão a correr em tribunal e que foram interpostas por cidadãos que querem travar o furo de Aljezur.



"Tudo indicia que, se no plano das declarações públicas a ideia que o consórcio pretende transmitir é de abandono do projecto, os factos e a actuação, quer das concessionárias, como do Governo, é de continuar com a prospecção e exploração de petróleo ao largo de Aljezur", acusam os ambientalistas da PALP.

"A proclamação por parte das concessionárias 'de abandonar o projeto de exploração na bacia do Alentejo' não se traduziu em qualquer acto que colocasse fim às acções judiciais em curso e referidas anteriormente", afirma a PALP em comunicado, que acusa o Governo de se associar às empresas petrolíferas nestes processos.

"Antes, o que desde o dia 29 de Outubro de 2018 se tem passado é o continuar da litigância por parte do Ministério do Mar, bem como das concessionárias", nota a associação, que conta que estas entidades recorreram da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo de Loulé, contestaram a acção principal ligada a essa acção "e a eles juntou-se o Ministério do Ambiente que contestou a acção proposta pela PALP onde se coloca em causa o parecer emitido pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente)".

De resto, a PALP estranha que ainda haja informação oficial que dá a licença de prospecção como activa.

"Paralelamente a este comportamento processual, a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), actualizou a informação no seu sitio da internet, colocando os contratos da concessionárias ENI / Galp como estando ativos", garantem os activistas, que dizem estar a tentar obter esclarecimentos junto das entidades competentes "mas sem sucesso".

"Agora, num jogo de espelhos onde, o que se diz não é o que se pensa, a vigilância é fundamental, a ajuda a esta causa é fundamental e a mobilização deve continuar como até aqui", afirma a PALP, anunciando que não vai desistir das acções judiciais que continua a custear através de um projecto de crowdfunding.