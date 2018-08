Acidente junto às Docas em Lisboa faz seis feridos

Um acidente entre três automóveis na Avenida Brasília, em Lisboa, provocou este domingo seis feridos, um dos quais por atropelamento, avançaram à Lusa as autoridades de segurança e socorro.De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o acidente ocorreu junto às Docas, em Lisboa, cerca das 06:25, entre duas viaturas, pouco depois uma terceira viatura embateu num dos carros acidentados e projectou o outro contra duas pessoas, uma das quais um agente policial.Os seis feridos resultantes do acidente, um dos quais por atropelamento, foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, sem, contudo, avançar a gravidade dos ferimentos.