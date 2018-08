Um acidente que envolveu quatro viaturas ligeiras obrigou esta tarde ao corte da circulação no Itinerário Complementar 17 - CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa), sentido Algés-Amadora, junto à saída para o Restelo, em Lisboa.De acordo com fonte Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o alerta para o acidente foi dado às 15h20, não sendo ainda possível precisar o número total de feridos.Segundo a mesma fonte, há uma vítima ainda encarcerada e foi necessário cortar a circulação automóvel num troço do IC17, no sentido Algés-Amadora, antes da saída para o Restelo (Belém), em Lisboa, para efectuar o socorro às vítimas.O trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional 117 - N117 (troço Lisboa-Amadora) pelas autoridades presentes no local.Ainda segundo a PSP, não é possível prever a que horas a circulação será restabelecida.