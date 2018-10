Acidente com camião em contramão corta Segunda Circular

Segunda Circular, em Lisboa, está cortada ao trânsito no sentido norte/Sul devido a um acidente que envolveu um camião e várias viaturas.

Segunda Circular, em Lisboa, está cortada ao trânsito no sentido norte/Sul desde cerca das 07:30 devido a um acidente que envolveu um camião e várias viaturas e que provocou vários feridos, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros.



De acordo com o Correio da Manhã, o acidente ocorreu após um camião entrar em contramão na Segunda Circular. Há registo de feridos, mas não um número exacto.



Fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros, o acidente ocorreu às 07:22 no sentido Norte/Sul, desconhecendo-se para já mais pormenores sobre o acidente.



No local estão elementos dos bombeiros, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)