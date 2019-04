A28 cortada pela segunda vez devido a acidente

A colisão de três veículos, segundo a mesma fonte, ocorreu cerca das 18:00, tendo provocado três feridos ligeiros.



Segundo a fonte da Guarda, o facto de dois dos veículos sinistrados terem ficado atravessados na via causou "filas de vários quilómetros" entre a Póvoa de Varzim e a Estela.



A posterior libertação da faixa esquerda permitiu o escoamento do trânsito, sendo convicção da Guarda que a situação esteja "resolvido até às 20:00", com a "reabertura das vias central e da direita" à circulação.

Um acidente de viação ao final da tarde cortou pela segunda vez a A28 no sentido sul-norte, depois de o despiste de um camião ter interrompido o trânsito naquela autoestrada durante quase dez horas.O segundo acidente ocorreu entre a Póvoa de Varzim e a Estela, no sentido Porto/Viana do Castelo, poucos quilómetros acima do local onde o camião se despistou, disse à Lusa fonte da GNR.