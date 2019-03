A vida dos funcionários da PT que ficaram sem nada para fazer

Diante do computador, Tiago pratica a leitura e o estudo. Lê compulsivamente sites noticiosos, sobretudo notícias de atualidade sobre a empresa onde trabalha há mais de três décadas: a PT. Desde meados do ano passado que este quadro superior foi encaminhado para o GMA (Gestão de Mobilidade Activa, um programa criado há dois anos durante a presidência de Zeinal Bava, para onde vão os "excedentários", devido à idade mais avançada, níveis de desempenho mais baixos ou menor aptidão tecnológica). Em teoria, o GMA procura reintegrar estas pessoas noutras áreas da estrutura organizacional. Na prática, muitas queixam-se de passar largas temporadas sem funções e desintegradas. Os trabalhadores de Lisboa concentram-se no quarto e no sétimo pisos de um edifício dos anos 90, têm entre 40 e 50 anos, são de ambos os sexos e pertencem a áreas como o direito, passando pela engenharia e por funções comerciais.



Ler e trocar receitas

Tiago não fica indiferente ao que o rodeia: há quem troque receitas retiradas da Internet, quem prefira espreitar lojas de roupa online, quem fale da família ou quem se vá abaixo e manifeste sintomas de depressão. Os que não aguentam a sonolência após o almoço fazem uma discreta sesta, os mais sonoros ressonam. A atmosfera oscila entre o medo e o tédio. Este cenário aflige-o, mas também é contra os que aceitam fazer tarefas que considera desprestigiantes. "Já houve quem tirasse agrafos de processos antigos, antes de irem para a máquina destruidora de papel. Outros actualizam ficheiros."



A ganhar mais de 1.100 euros líquidos, Tiago mantém-se num recanto, incrédulo ao que assiste. "Isto é quase Kafka. Resistente? Sou mais do que isso. Tenho o sentido de servir, sou animado pela honra, pela dignidade, mas aqui não há cultura de participação efectiva."



Como ele há cerca de 200 funcionários no GMA (que representam 1,6% do total de trabalhadores da empresa). Uma situação denunciada recentemente no Diário de Notícias, a que os sindicatos têm estado atentos. Um dos mais ativos neste fogo cruzado é Jorge Félix. "São situações muito complicadas", diz à SÁBADO o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom.



Jorge Félix revela que a situação destes efetivos foi debatida numa reunião dos sindicatos com o novo CEO da PT, Armando Almeida, no passado dia 10 de Outubro. "Haverá uma restruturação, mas até ao fim do ano não se prevêem despedimentos coletivos e haverá redução de outsourcings."



E depois? Para onde vão os efetivos do GMA? Há os otimistas que têm a expectativa de regressarem às anteriores funções. Os moderados, que aceitam as tarefas, mesmo que temporárias. E os saturados que sonham com a rescisão por mútuo acordo. Os sindicatos "têm um papel moderador", explica Luís Baptista, dirigente do Sindetelco da UGT. "Acho que o GMA não tem conotação negativa, porque a empresa quer aproveitar as valências destes trabalhadores."



Antecâmara para a reforma?

Nesta plataforma de transição, para uns, ou antecâmara para a reforma, para outros, António, 50 anos, procura ocupar o tempo de forma produtiva. "Aproveito para estudar introdução à Economia, através de exercícios online e e-books", diz o técnico superior à SÁBADO. Não esconde que passa dias "de tédio", se sente triste, com menos agilidade mental e estagnado na carreira.



António foi transferido para o GMA da Zona Sul do País há um ano, porque, na sua perspectiva, recusava-se "a prestar vassalagem" ao chefe. Deixou de poder ganhar comissões, na ordem dos 400 euros mensais, que compunham o salário líquido de 885 euros. O momento mais empolgante da semana é a manhã de segunda-feira, às 9h. Apressa-se a abrir o email para ver a bolsa de oportunidades internas, onde a empresa anuncia vagas a que os quadros excedentários tentam concorrer. Depois, espera vagarosamente que venha o almoço, uma hora entre o meio-dia e as 14h. Regressa para ver o email, faz exercícios de economia e irrita-se interiormente por não estar a evoluir.



A desmotivação reflecte-se à noite, quando a mulher compara o seu sono leve ao de um sentinela militar. No entanto, a estrutura familiar não ficou abalada – ao contrário de um colega de Lisboa, de 55 anos, que António aponta como um caso extremo. "Era muito competente e vestia a camisola. Quando foi afastado do departamento, passou a automedicar-se, perdeu o casamento e está de baixa psiquiátrica."



Martim, 45 anos, está numa situação idêntica à de António. Há dois anos que se encontra agregado ao GMA, na Zona Sul, depois de três décadas ao serviço da PT. A causa? Redução dos custos fixos dos departamentos, que, ao afastarem quadros, apresentam menos encargos. Perdidos na estrutura organizacional, estes funcionários passam a depender dos recursos humanos. "Sai mais barato à empresa ter pessoas menos qualificadas em outsourcing do que um técnico."



O funcionário reunia os requisitos indesejáveis: quadro técnico, sem formação superior, a ganhar cerca de 1.100 euros líquidos. Por isso, foi encaminhado para a zona cinzenta, sem funções, sem prémios, sem objectivos. Ao fim de seis meses, a preencher o expediente (das 8h30 às 17h15) na Internet e a ler livros, aproximou-se de uma depressão. "Fui-me abaixo quando vi, através do portal do colaborador, que a lista de pessoas no GMA continuava a aumentar." Isto porque até ao início deste ano chegaram a estar cerca de 400 efectivos nesta área.



Os acessos de tristeza de Martim tornaram-se regulares, assim como as insónias. Só conseguia adormecer às 4h, devido à ansiedade, mesmo a entrar às 8h30. A mulher tentava animá-lo, dizendo-lhe que a situação iria melhorar. Contudo, Martim andava inconsolável, mais ainda às refeições. "Tinha vontade de vomitar." Perdeu 10 quilos.



Entretanto, mentalizou-se de que não deveria sucumbir. No último ano, refugiou-se na família e no desporto, praticando musculação, jogging e atletismo diariamente. "Agora estou em forma." Apesar de ter perdido a ansiedade, há uma incógnita que se mantém: o seu futuro na empresa.



PT sem alarmismos

O GMA é visto como uma plataforma de transição

Contactada pela SÁBADO, fonte oficial da PT garante que o GMA é uma plataforma de transição. Refere ainda que têm uma "taxa de recolocação relevante". Chegaram a ter 600 efectivos nesta área; no início deste ano passaram a 400 e metade destes foram, entretanto, integrados em departamentos.

Hoje, o Tribunal da Relação do Porto (TRP) confirmou a coima de 30.600 euros a pagar pela Meo por ter colocado quatro trabalhadores numa sala sem fazerem nada durante meses. A Altice Portugal , dona da Meo, já informou que não vai recorrer desta decisão, adiantando que não comenta processos ou decisões judiciais num total respeito por essas mesmas decisões. Recorde um artigo da, publicado em 2014, sobre os funcionários que passaram por esta situação.De segunda a sexta-feira, Tiago funciona como um autómato: pica o ponto às 9h30 da manhã, com a motivação e as expectativas no nível zero. Segue para um open space, em Entrecampos, senta-se à secretária e já sabe o que o espera: nada, rigorosamente nada para fazer. Passam-se horas, dias, meses assim. Com uma resistência psicológica à prova de "prateleira", este quadro superior – com nome fictício, tal como todos os outros entrevistados para este artigo – tenta ocupar-se. "A minha atividade principal é manter os neurónios em funcionamento", diz o próprio à, num intervalo para café.