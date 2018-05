Pois então, conversemos. Mas conversemos, tenham santa paciência, sobre coisas que nos incomodam e nos envergonham, coisas que provocam náuseas – a mim provocam-me, sempre que penso nelas – e envenenam a vida colectiva. Coisas que tinham sido condenadas a desaparecer do espaço público, graças ao 25 de Abril, mas que permanecem bem vivas e continuam a insinuar-se nas estruturas profundas do nosso quotidiano. Coisas, enfim, que devemos trazer à superfície e problematizar.Falemos, por conseguinte, da questão colonial e do debate que se estabeleceu, nas últimas semanas, em torno da proposta de um Museu das Descobertas ou dos Descobrimentos. A ideia fez escândalo e sensação por causa do nome, gerou protestos, seguidos de um berreiro exaltado que desembocou em posições já antigas e conhecidas: a História de Portugal deve ser valorizada, glorificada, mitificada, e quem não contribui para dar o devido realce aos nossos heróis civilizadores é porque não gosta do País, pelo que não seria fora de propósito, na opinião de algum catedrático com uma estranha tendência para exibir o seu próprio ridículo, se essas pessoas nos libertassem do incómodo exercício de convivermos com elas, exilando-se noutro país, seguindo o exemplo de historiadores como Jaime Cortesão ou Vitorino Magalhães Godinho. Numa coisa, porém, uns e outros parecem estar de acordo: deve-se fazer esse museu. De repente, o museu (dos Descobrimentos, da Expansão Marítima ou como lhe queiram chamar) tornou-se uma evidência cintilante, uma necessidade geral que ninguém contesta (todos os portugueses, pelos vistos, querem museus, gostam de museus, o que para mim é uma revelação).Não querendo desvalorizar as questões terminológicas, que são importantes, parece-me que a própria ideia do museu salta por cima de coisas que, estando inexoravelmente ligadas, deverão ser resolvidas antes de mais nada. Refiro-me à toponímia colonial das nossas cidades, aos nomes que ainda decoram as ruas e que tresandam a bafio e a ranço, que tocam uma secreta vibração e repercutem filosofias e ideologias imbuídas de racismo (incluindo o racismo biológico, muito popular no final do século XIX e início do seguinte, que a coberto de teorias supostamente científicas sobre a desigualdade das raças apresentava os negros como inferiores e os brancos como superiores).Um exemplo instrutivo é a zona do Vale de Santo António, em Lisboa, por onde perambulo habitualmente e onde persistem nomes de arruamentos que, originários de uma cultura colonial abertamente racista, sobreviveram ao 25 de Abril, à derrocada do Império e à consolidação da nossa actual democracia: Paiva Couceiro, General Roçadas (baptizado nas placas dessa avenida que liga a Praça Paiva Couceiro ao Largo de Sapadores como "Herói das Campanhas de África 1865-1926"), Mouzinho de Albuquerque, Artur de Paiva, João de Azevedo Coutinho, Aires de Ornelas (o qual, como é sabido, era um respeitado admirador das ideias políticas de Charles Maurras), Eduardo Galhardo. Tudo nomes contemporâneos do período de banalização do colonialismo (final do século XIX) no conjunto da Europa e, de modo particular, em Portugal. Todos eles militares e administradores coloniais responsáveis por algumas das páginas mais sombrias do nosso passado, as campanhas de exploração e ocupação de várias regiões de Angola e Moçambique, que conduziram à obtenção de vassalagem, punição e prisão de sobas, régulos e populações inteiras de negros, muitos deles assassinados, presos a ferros, ultrajados, sujeitos a trabalho forçado e à exploração brutal.Na Campanha de Moçambique, conduzida por Mouzinho de Albuquerque em 1895, que esmagou a revolta dos guerreiros africanos que lutavam por Gungunhana, o exército português recorreu à metralhadora e, sem dó nem piedade, eliminou milhares de vidas, sacrificadas ao acaso, e procedeu a algumas execuções sumárias, mortos sem sepultura nem lembrança.