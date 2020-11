ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de novembro de 2020.

Não entrou na clandestinidade, mas parece: liga-se para o número da sede do PCTP-MRPP e está desativado. Talvez seja normal, na medida em que o partido perdeu a sede que mantinha na Avenida do Brasil, em Lisboa, por já não conseguir pagar a renda, depois de nas legislativas ter ficado abaixo do patamar para manter a subvenção estatal.Houve notícia de congresso extraordinário no Luta Popular, em setembro, mas sem ter na ordem de trabalhos nada sobre os órgãos do partido. Ou seja, apesar de terem passado quase dois anos da morte do líder histórico, Arnaldo Matos, não haverá novo secretário-geral.