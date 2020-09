Os números não são comparáveis aos de Espanha, onde desde janeiro já desembarcaram mais de 7.500 imigrantes ilegais oriundos de Marrocos. Mas as autoridades judiciais portuguesas estão preocupadas com a possibilidade de o Algarve se tornar uma alternativa à viagem para o país vizinho, cujas políticas restritivas ditam o repatriamento imediato de todos aqueles que são detetados à chegada a Espanha. Apesar da maior distância em relação à costa marroquina, a viagem bem-sucedida de quatro embarcações nos últimos meses, com um total de 48 imigrantes, cujos primeiros 26 pediram proteção internacional e foram autorizados a ficar em Portugal a aguardar pelo desenrolar do processo, aumentou a apetência das redes informais pela viagem para o nosso país.Nos últimos meses, quer o Ministério Público de Faro, quer os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) responsáveis pelo inquérito aberto por suspeitas do crime de auxílio à imigração ilegal conseguiram, apurou a, recolher inúmeros elementos que apontam para o aumento do grau de organização dessas viagens. Os investigadores encontraram mesmo uma espécie de vídeos de homenagem aos imigrantes, que são publicados em grupos fechados no Facebook, em que são tratados como heróis cujo sucesso serve para incentivar novas viagens. Num desses vídeos, a que ateve acesso, surgem os primeiros oito marroquinos que a 11 de dezembro foram detetados ao largo de Monte Gordo, em fotografias tiradas durante a viagem e depois já no Algarve. Eles são identificados um a um, pelo nome, fotografias e respetivos perfis no Facebook, acompanhados por uma notícia que diz que Portugal acolhe os imigrantes.Este primeiro barco com imigrantes ilegais chegou ao Algarve a 11 de dezembro de 2019. Na pequena embarcação vinham oito pessoas, entre os 16 e os 20 anos. De acordo com o que foi apurado pela investigação, aproximaram-se da ilha da Barreta (também conhecida como Deserta), o ponto mais a sul de Portugal, pelas 3h da madrugada. Percorreram então mais de 50 km ao longo da costa até desembarcarem em Monte Gordo. Segundo o auto da Polícia Marítima isso ocorreu pelas 10h10, depois de serem detetados por populares que viram o pequeno barco à deriva. Ao contrário do que chegou a ser noticiado, os investigadores já concluíram que aqueles eram mesmo os únicos passageiros do barco. "Foi publicado que quatro tinham desaparecido, o que não é verdade. Há fotografias e vídeos a bordo em que estão apenas os oito que chegaram a Portugal", diz àfonte da investigação. São os mesmos que aparecem também no vídeo de homenagem divulgado nas redes sociais.Essas imagens, captadas ao longo da viagem, também permitiram aos investigadores concluírem que os barcos não tiveram o apoio de qualquer embarcação maior para atravessar os cerca de 450 km que separam El Jadida, de onde partiram, da costa portuguesa. "Alguns vídeos são filmados em 360º e não há outros barcos à vista", explica fonte judicial.Ao chegarem a Portugal, perante a disponibilidade de obterem proteção internacional, os oito pediram asilo. A sete foi recusado o pedido - o único aceite, por deferimento tácito, foi o do menor que seguia a bordo. Atualmente cinco estarão em paradeiro desconhecido das autoridades. Uma pesquisa feita nas respetivas páginas no Facebook permitiu àlocalizar alguns em Espanha, concretamente em Málaga e Sevilha.Após o primeiro desembarque, segundo o Diário de Notícias, o Serviço de Informações de Segurança enviou às outras forças uma avaliação das ameaças e dos riscos, concluindo que o acolhimento dos migrantes poderia ser um "fator de atração para as redes criminosas de imigração ilegal que operam naquela região do Norte de África". Poucas semanas depois, os analistas da Direção Central de Investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras elaboraram um relatório a lançar um alerta no mesmo sentido, que foi enviado à Direção Nacional do SEF: a forma como as autoridades portuguesas reagissem a esse desembarque poderia ditar se Portugal entraria ou não numa nova rota para imigrantes oriundos de Marrocos.Os documentos ainda estavam a ser avaliados quando, a 29 de janeiro deste ano, uma segunda embarcação foi detetada ao largo de Olhão. Lá dentro vinham 11 ocupantes. Tal como na primeira viagem, traziam frutos secos, maçãs, água e vários barris com combustível. Deste grupo, oito estarão desaparecidos e os restantes três viram-lhes negado o pedido de asilo.Passariam seis meses até chegarem mais imigrantes. A 6 de junho, outros sete marroquinos, entre os 20 e os 30 anos, foram detetados ao largo de Olhão e transferidos para o Centro de Acolhimento para os Refugiados, em Lisboa. Nove dias depois, a 15 de junho, chegou uma quarta embarcação, agora com 22 imigrantes ilegais a bordo. Os tripulantes preparavam-se para desembarcar na praia de Vale do Lobo quando foram intercetados pela Polícia Marítima pelas 4h50 - depois de alertada por um pescador - e encaminhados para a estação salva-vidas de Quarteira na própria embarcação em que fizeram a viagem. Aí foram assistidos pelas autoridades, examinados pelo INEM, receberam roupa e fizeram o teste à Covid-19 - que deu negativo. Ao contrário dos anteriores imigrantes, foram detidos pelas autoridades e viram o tribunal decretar a sua ordem de expulsão do País - que ainda não foi concretizada. Foram colocados nos centros de instalação temporária de onde vários já fugiram, encontrando-se em parte incerta.Ao longo dos últimos meses, os investigadores do SEF desenvolveram um intenso trabalho de análise dos telemóveis que os imigrantes traziam ao desembarcar em Portugal, cruzando essa informação com os interrogatórios a que foram sujeitos e a colaboração das autoridades marroquinas. Os dados GPS armazenados nos aparelhos permitiram estabelecer que todos partiram da mesma localidade, El Jadida, a antiga cidade portuguesa de Mazagão, situada a 90 km de Casablanca. Saíram quase todos por volta das 2h horas da madrugada, quando há menos gente na rua e será mais fácil evitarem a vigilância da polícia marroquina. Mas há um motivo adicional: "Demoram dois dias a percorrer os cerca 450 km [242 milhas náuticas] que separam de El Jadida de Faro. Saírem a essa hora é a forma de chegarem a Portugal também de madrugada", explica fonte judicial. A única exceção terá sido o último barco, que partiu algumas horas mais cedo do que os anteriores, provavelmente por estar mais pesado devido ao maior número de ocupantes.Para viajar, cada grupo teve de juntar cerca de 6.000 euros. Por esse valor há alguém que lhes fornece um barco com cerca de sete metros de comprimento e dois motores (de marca branca), um GPS rudimentar e combustível suficiente para a viagem. O número de passageiros varia conforme a necessidade de dinheiro: juntam os que forem precisos até obterem a quantia necessária. Por norma conhecem-se: vivem nas mesmas aldeias ou foram colegas de escola. Para os pescadores é um negócio rentável: "esses 6.000 euros equivalem a um ano de faina", explica àuma fonte da investigação.A origem nas aldeias em redor de El Jadida disse também aos investigadores que muitos dos marroquinos têm experiência de mar. Foi isso que lhes permitiu lidar com alguma tranquilidade com as avarias nos motores durante a viagem. Aapurou que existem vídeos em que se vê os imigrantes, em alto-mar, a arranjá-los tranquilamente, com sorrisos e piadas à mistura. "Ainda assim, dois dos barcos chegaram cá já com os motores a dar as últimas", diz outro responsável que lidou com as embarcações à chegada.Para manterem a rota e não se perderem, os imigrantes apontam os barcos para norte. Em linha reta vêm ter a Portugal. Para garantir que não se desviam, ao longo do caminho vão ligando os telemóveis e quando apanham rede conseguem estabelecer a localização através do Google Maps. Para saberem onde estão, capturam a imagem nos ecrãs, que fica armazenada nas fotografias. Esses dados e as respetivas coordenadas de GPS automaticamente armazenadas permitiram aos investigadores reconstituir ao detalhe as rotas dos vários barcos - sobretudo quando estão mais perto das costas de Marrocos e Portugal, onde é mais fácil apanhar rede.O reduzido número de bidões de gasolina com que chegaram ao Algarve foi também explicado pelos imigrantes: à medida que os gastam, vão-nos deitando ao mar. "É uma forma de aliviar o peso do barco e, sobretudo, de conseguirem mais espaço", conta um investigador.Apesar de apenas um destes desembarques de imigrantes marroquinos ter ocorrido no ano passado, no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2019 as autoridades salientam que Portugal poderá esperar um aumento da imigração ilegal pelo Mediterrâneo ocidental. "No domínio da imigracão ilegal e crimes conexos, Portugal continua a servir como ponto de acesso subsidiário ao espaço europeu, sendo expectável, um aumento da imigração ilegal com reflexos diretos no nosso país. Encara-se como especialmente preocupante para a segurança interna o aumento de fluxos migratórios registado na rota do Mediterrâneo ocidental, face a anos anteriores", lê-se no documento.O caso dos oito primeiros marroquinos a desembarcar no Algarve é mesmo referido no RASI: "Portugal mantém-se sob pressão migratória direta como destino, e pressão migratória indireta, quando o destino final configura outro EM da UE, continuando a afirmar-se como porta de entrada e plataforma de trânsito para outros países europeus. (…) Na fronteira marítima, destaca-se a deteção de oito cidadãos estrangeiros indocumentados na praia de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, Algarve. Os cidadãos, com idades entre 16 e 26 anos, declararam ser de nacionalidade marroquina e solicitaram proteção internacional."Já no início deste mês, perante as notícias que davam conta da fuga de vários dos migrantes dos Centros de Acolhimento Temporário onde tinham sido instalados, os deputados do PSD Carlos Peixoto, Mónica Quintela e Catarina Rocha Ferreira requereram a audição do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (CACDLG) para esclarecer o que está a ser feito e qual a real situação dos 48 imigrantes que desembarcaram em Portugal.Para já, a posição do Governo português tem sido a de desvalorizar o caso. Ouvido na mesma CACDLG, Eduardo Cabrita afirmou que Portugal "não deve cair no ridículo" de falar em rota ilegal para o Algarve, uma vez que se está a falar de "quatro desembarques desde dezembro de 48 pessoas, devemos ter alguma dimensão do ridículo quando compararmos com aquilo que são 7.500 chegadas a Espanha desde janeiro".O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, seguiu a mesma linha ao referir que se trata de quatro dezenas de pessoas que chegaram ao Algarve em "pequenas embarcações inseguras, e portanto isso não é uma dimensão que nos deva fazer falar de rotas". Augusto Santos Silva referiu ainda que a melhor forma de combater as redes de tráfico e as máfias é criar "acordos de migração laboral", algo que, disse, Portugal está a fazer com vários países. "Já propusemos a Marrocos um texto de acordo de migração laboral, que Marrocos está a analisar", afirmou em junho, à margem da cerimónia evocativa dos 35 anos de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia.