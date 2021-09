A Lisboa de bairro de Fernando Medina

“A primeira memória da minha infância de Lisboa é esta, é daqui”, descreve Fernando Medina. Está na Calçada da Ajuda, ainda início do percurso a pé ao bairro que escolheu para a reportagem com a SÁBADO – e também a viagem às suas memórias.



Ainda antes de estar na escola primária – nasceu em 1973 –, começou a passar férias na freguesia da Ajuda com os avós paternos (com quem também viveu sempre até ter casa própria) num “pequeno apartamento” que eles tinham comprado: “Antes do 25 de Abril não havia sistema de proteção social e, por isso, comprar terras, propriedades era a forma de guardar o dinheiro que as pessoas conseguiam ir amealhando. O meu avô era empresário industrial e a minha avó era licenciada em Química, mas ajudava o meu avô na empresa de minas.”



Nos anos seguintes, nas férias escolares, era frequente neto e avós deixarem o Porto (onde todos residiam) para estar temporadas em Lisboa, sempre mais longas na pausa letiva do verão. O hábito duraria até Medina entrar na universidade, ali pelos 18 anos, mas o apartamento ainda se mantém propriedade da família.