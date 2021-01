Está armada uma guerra de partir a loiça toda à volta do barro preto de Bisalhães. De um lado, está o oleiro Jorge Ramalho e a Associação do Barro Preto, do outro a Câmara de Vila Real.





Há acusações de falta de apoio à atividade que é património imaterial da UNESCO desde 2016, queixas de contrafação, suspeitas em torno de contratos feitos pela autarquia e uma queixa à UNESCO.